Посол РФ рассказал о планах провести контакты с США по снятию раздражителей
Россия и США намерены провести контакты рабочего уровня по снятию раздражителей в отношениях двух стран. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев в беседе с ТАСС.
«В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям... как в Вашингтоне, так и в Москве», - отметил дипломат.
Как отметил посол, стороны намерены обсудить технические вопросы, связанные с деятельностью дипломатических миссий. В их числе взаимная выдача виз, режим нотификации поездок, возвращение блокированных США в 2016-2018 годах шести объектов дипломатической недвижимости РФ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал встречу по устранению раздражителей в российско-американских отношениях, напоминает 360.ru.
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