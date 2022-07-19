США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций

По его словам, Вашингтон пока таких действий не наблюдает, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима. Прайс отметил, что глава американской дипломатии Энтони Блинкен повторил это предупреждение в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что украинский кризис оказал влияние на Европу и весь мир, что проявляется в обеспокоенности всех членов «Большой двадцатки», и в этом случае, по его словам, Пекин не намерен оставаться в стороне в поиске путей для выхода из сложившейся ситуации. Островский подтвердил, что сейчас Китай поддерживает Россию.

