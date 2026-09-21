Россиянам рассказали о доступных по ОМС стоматологических услугах
Россиянам в рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги. Об этом рассказали РИА Новости в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Отмечается, что гражданам предоставляют услуги от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления и неотложной помощи при острой боли.
«Это позволяет своевременно решать наиболее распространенные проблемы со здоровьем полости рта и не допускать развития тяжелых осложнений», — подчеркнули в ФФОМС.
За шесть месяцев текущего года медицинские организации оказали стоматологическую помощь по ОМС в объеме 31,7 млн посещений. В прошлом году он составлял 61,1 млн посещений. Как ожидается, объем помощи в 2026 году составит 63,4 млн посещений.
Между тем Минздрав с 1 октября обязал стоматологов проводить медицинские манипуляции с обезболиванием, если процедуры могут повлечь возникновение болевых ощущений, пишет 360.ru.
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