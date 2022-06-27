«В Европу через Китай»: Экс-советник президента назвал варианты отключения интернета

Герман Клименко посчитал глобальное отключение интернета маловероятным, но объяснил, что обходить запреты со стороны Европы, скорее всего, придется – на начальных этапах это может повлиять на скорость доступа. 

Глобальное отключение интернета в России маловероятно, но обходить всевозможные запреты европейских компаний, скорее всего, придется, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил накануне спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, «отгораживаться» от него сами мы также не собираемся.

«Если только мы сами захотим огородиться. Учитывая, что у нас огромная масса входов и через Европу есть, европейские компании могут отключить нам интернет, перекрыв зарубежный трафик. Но остается огромный азиатский рынок, он также сквозняком все равно получает доступ к тем же сайтам, которые запрещены. Глобальное отключение возможно только в том случае, если одновременно выступят все, кто сейчас нейтрален или поддерживает нас в спецоперации, а это крайне низкая вероятность», - сказал Клименко.

По его словам, Европа вполне может ввести соответствующие ограничения, но это не станет определяющим фактором для всемирной Сети.

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«Все остальные случаи выглядят очень мало реализуемыми, это очень похоже на нефть – ее можно заблокировать в Европу, но она пойдет в Китай, и все равно дойдет до потребителя. Если бы у нас был один кабель, все бы могло закончиться. Но количество международных входов никто в России даже толком не знает. Это страны, это договоры. Поэтому именно отключения точно не может быть. Может быть блокировка, например, американские сайты закроют доступ с русских IP- пожалуйста, сейчас это уже во многих случаях есть. Многие просто не хотят на своих сайтах видеть чужую аудиторию», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Обойти запреты поможет Китай, при этом скорость интернета на начальных этапах может замедлиться, но обычные пользователи этого не заметят, добавил Клименко.

«Если нас закроют на Европу, мы будем ходить на сайты через Китай – уменьшится общая емкость зарубежных каналов, торможение доступа очевидно. Другой вопрос в том, что операторы с этим быстро разбираются. Если пойдем в Европу через Китай, пострадают, скорее всего, только те, кто в игры играет, там очень важна скорость доступа к серверам. Все остальные даже не заметят», - сказал эксперт.

Мобильные операторы не могут должным образом поддерживать работу действующего оборудования из-за ухода с российского рынка западных производителей – больше всего страдают регионы, заявил ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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