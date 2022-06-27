«В Европу через Китай»: Экс-советник президента назвал варианты отключения интернета

Глобальное отключение интернета в России маловероятно, но обходить всевозможные запреты европейских компаний, скорее всего, придется, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил накануне спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, «отгораживаться» от него сами мы также не собираемся.

«Если только мы сами захотим огородиться. Учитывая, что у нас огромная масса входов и через Европу есть, европейские компании могут отключить нам интернет, перекрыв зарубежный трафик. Но остается огромный азиатский рынок, он также сквозняком все равно получает доступ к тем же сайтам, которые запрещены. Глобальное отключение возможно только в том случае, если одновременно выступят все, кто сейчас нейтрален или поддерживает нас в спецоперации, а это крайне низкая вероятность», - сказал Клименко.

По его словам, Европа вполне может ввести соответствующие ограничения, но это не станет определяющим фактором для всемирной Сети.