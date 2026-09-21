Задержан бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску
Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали по подозрению в создании организованной преступной группы, а также мошенничестве. Об этом сообщило Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) страны.
Отмечается, что силовики провели пять обысков в Бухаресте, Могошоая, Чолпани и Буфте. Были задержаны Джорджеску, гражданин Румынии и гражданин Италии, личности которых не раскрываются.
По данным канала Digi24, злоумышленники якобы совершили мошенничество на сумму почти 1,1 млн евро. Подробности дела не раскрываются.
Ранее Кэлина Джорджеску задержали в Румынии и доставили для допроса в генеральную прокуратуру, напоминает Ura.ru. Политика заподозрили в подрыве конституционного строя, создании фашистской организации, распространении ложной информации о финансировании предвыборной кампании.
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