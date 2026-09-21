В России стали чаще искать менеджеров, консультантов по стратегии и строителей

«Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей - маляров, штукатуров и отделочников», - отмечается в сообщении.

Количество вакансий для менеджеров и консультантов увеличилось на 175%, спрос на маляров, штукатуров и отделочников вырос на 118%. Кроме того, на 57% возросло число вакансий для электромонтажников, электромонтеров, техников-электриков. При этом для машинистов рост количества предложений о работе составил 56%.

Отмечается, что в число профессий с заметным ростом по количеству вакансий вошли также автослесари, автомеханики, водители, экспедиторы, монтажники, руководители филиалов, продавцы-консультанты и кассиры.

Между тем в Московской области вырос спрос на редких специалистов. По данным Министерства социального развития региона, в числе необычных профессий - редактор текстов для обучения нейросетей, береговой матрос, виварщик, пишет 360.ru.

