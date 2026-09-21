В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке вертолета

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне около 23.00 (19.00 мск). Воздушное судно авиакомпании «КрасАвиа» выполняло санитарный рейс по маршруту Байкит-Суломай и село в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «КрасАвиа», в вертолете находились три члена экипажа и фельдшер.

«Есть пострадавшие: у фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжести», - рассказали в авиакомпании.

Пострадавших госпитализировали в краевую больницу в Красноярске. Другие члены экипажа отказались от госпитализации.

Ранее на Сахалине совершил жесткую посадку легкий самолет АН-3, причиной ЧП стала остановка двигателя, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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