ВС России в ответ на действия ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

Армия России в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре страны увеличит интенсивность ударов по военным целям на территории Киева. Об этом заявили в Минобороны.

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«В ответ на атаки киевского режима... Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — указало ведомство.

Между тем СМИ сообщили, что из-за ударов ВС России по украинским металлургическим предприятиям военно-промышленного комплекса почти вся сталелитейная промышленность Украины вышла из строя, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны

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