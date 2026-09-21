ВС России в ответ на действия ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

После обработки 80% голосов четыре партии преодолевают барьер в пять процентов и проходят в Госдуму по спискам

Первое пленарное заседание девятого созыва Госдумы состоится в первой половине октября

Минобороны: ВС России увеличат интенсивность ударов по военным целям на территории Киева

Два человека госпитализированы после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Предприниматель Владимир Брынцалов выставил на продажу свою историческую недвижимость в Кисловодске