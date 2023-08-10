«Полезная встреча»: Путин и Эрдоган могут решить судьбу зерновой сделки
В МИД РФ снова заявили, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении условий России. Между тем турецкий лидер Эрдоган планирует «приложить усилия» для продления важной для него черноморской инициативы.
Возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
«Сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти - Одесса уже, к сожалению, не идет), лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы», - сказал Галузин в интервью ТАСС.
Он отметил, что одной из причин выхода России из зерновой сделки является использование Украиной морского гуманитарного коридора в военных целях. В пример дипломат привел атаки Киева на Севастополь и Крымский мост, диверсии против российских военных кораблей и гражданских судов.
Кроме того, Галузин напомнил о подрыве Киевом 5 июня аммиакопровода Тольятти - Одесса, при том, что возобновление поставок этого сырья было «одним из стрежневых элементов обеих стамбульских договоренностей».
«Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Главная же причина, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, - отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия - ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Меморандум так и не заработал», - добавил он.
ЭРДОГАН «ПРОДОЛЖИТ УСИЛИЯ»
Так, 17 июля Россия официально уведомила украинскую сторону, что возражает против продления зерновой сделки. Соглашение прекратило функционировать 18 июля. Тогда МИД РФ заявил, что за время работы зерновой сделки 70% грузов были отправлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% поставок.
Позднее, 8 августа, о зерновой сделке заговорили в Белом доме. Госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно озаботился судьбой африканских голодающих, заявив, что Вашингтон якобы решил проблемы Москвы, но та не отвечает.
«Я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», - сказал Блинкен.
Слова Блинкена прозвучали на фоне нагнетания слухов о том, что судьбу сделки будут обсуждать президенты России и Турции, если их августовская встреча все-таки состоится.
В среду, 2 августа, российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщал Sabah со ссылкой на канцелярию Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. При этом лидеры не общались после решения России не продлевать черноморскую инициативу.
На этом фоне ряд экспертов отмечают, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты две основные темы. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН выразил уверенность, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать зерновую сделку и урегулирование конфликта на Украине.
«Зерновая сделка точно будет на повестке дня. Для Турции это очень важная сделка, потому что Анкара получала большие объемы зерна, а Турция является одним из крупнейших поставщиков муки на внешние рынки. Для Турции важно, чтобы сделка продолжалась. Также однозначно будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского кризиса», - говорил Чупрыгин.
При этом когда именно Путин может приехать в страну, не уточняется. Эрдоган ранее говорил, что ожидает его в августе. В Кремле сообщали, что такие планы есть, но конкретных дат не называли. Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники отмечала, что визит Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа.
В среду, 9 августа, Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки. По словам главы государства, решение этого вопроса зависит от выполнения Западом своих обязательств.
НУЖНА ЛИ РОССИИ ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА
Многие российские политики и эксперты продолжают говорить о бесполезности зерновой сделки. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявлял, что зерновая сделка ничего не дала России. Поэтому, указывал он, в случае российско-турецкой встречи на высшем уровне не стоит ждать ее возобновления.
«Прошедший год России вообще ни чего не дал, а Турция от этой сделки получила немало. Что касается посреднических услуг в миротворчестве, здесь мало что от Эрдогана зависит, он не может давать команды Вашингтону или Лондону. При всем своем желании он не заставит эти страны НАТО действовать, как выгодно Турции, я уже не говорю про Россию. Другой вопрос, что у нас с турецкими соседями есть немало партнерских связей. Если будет обсуждаться что-то в этом формате, о развитии двусторонних отношений, это будет полезная встреча. Если говорить о надеждах на что-то большее, - не уверен», - сказал сенатор.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что если зерновая сделка будет приостановлена и дальше, то главный удар будет нанесен по африканских странам. При этом он напомнил, что черноморская инициатива прикрывала поставки Украине оружия через Черное море.
«В первую очередь от этого пострадают нуждающиеся страны. Кроме того, меньшую выгоду получит ряд европейских стран, которые "обували", в том числе, и Украину, и не давали России помочь странам, которые рассчитывали на нашу помощь и поддержку. Это было политическое прикрытие, что нуждаются беднейшие страны в мире. Под предлогом зерновой сделки на Украину поставлялось кораблями, в том числе, и оружие, сейчас это будет в меньшей степени», - говорил Чепа.
Ранее, 2 августа, Владимир Путин в телефонном разговоре заявил Эрдогану, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее продление потеряло смысл. Он также подтвердил готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией.
Черноморская инициатива, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу, напоминает «Радиоточка НСН».
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