«Полезная встреча»: Путин и Эрдоган могут решить судьбу зерновой сделки

В среду, 2 августа, российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщал Sabah со ссылкой на канцелярию Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. При этом лидеры не общались после решения России не продлевать черноморскую инициативу.

На этом фоне ряд экспертов отмечают, что в ходе переговоров глав государств будут затронуты две основные темы. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН выразил уверенность, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут обсуждать зерновую сделку и урегулирование конфликта на Украине.

«Зерновая сделка точно будет на повестке дня. Для Турции это очень важная сделка, потому что Анкара получала большие объемы зерна, а Турция является одним из крупнейших поставщиков муки на внешние рынки. Для Турции важно, чтобы сделка продолжалась. Также однозначно будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского кризиса», - говорил Чупрыгин.

При этом когда именно Путин может приехать в страну, не уточняется. Эрдоган ранее говорил, что ожидает его в августе. В Кремле сообщали, что такие планы есть, но конкретных дат не называли. Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники отмечала, что визит Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа.

В среду, 9 августа, Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки. По словам главы государства, решение этого вопроса зависит от выполнения Западом своих обязательств.

НУЖНА ЛИ РОССИИ ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Многие российские политики и эксперты продолжают говорить о бесполезности зерновой сделки. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявлял, что зерновая сделка ничего не дала России. Поэтому, указывал он, в случае российско-турецкой встречи на высшем уровне не стоит ждать ее возобновления.

«Прошедший год России вообще ни чего не дал, а Турция от этой сделки получила немало. Что касается посреднических услуг в миротворчестве, здесь мало что от Эрдогана зависит, он не может давать команды Вашингтону или Лондону. При всем своем желании он не заставит эти страны НАТО действовать, как выгодно Турции, я уже не говорю про Россию. Другой вопрос, что у нас с турецкими соседями есть немало партнерских связей. Если будет обсуждаться что-то в этом формате, о развитии двусторонних отношений, это будет полезная встреча. Если говорить о надеждах на что-то большее, - не уверен», - сказал сенатор.