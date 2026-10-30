Патрушев: НАТО может планировать диверсии против танкеров из РФ

Великобритания и другие страны НАТО могут планировать диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, сообщил «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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По его словам, Лондон не устраивают договоренности между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива. Возможные диверсии постоянно находятся с поле зрения российских властей.

Ранее американским компаниям пригрозили тюремным сроком за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТопливоРоссияВеликобританияНАТОНиколай Патрушев

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