Патрушев: НАТО может планировать диверсии против танкеров из РФ
Великобритания и другие страны НАТО могут планировать диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, сообщил «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, Лондон не устраивают договоренности между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива. Возможные диверсии постоянно находятся с поле зрения российских властей.
Ранее американским компаниям пригрозили тюремным сроком за покупку дизеля из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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