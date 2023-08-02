Путин подтвердил Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Росси вернуться в зерновую сделку при выполнении всех условий Москвы, сообщили в Кремле.

Отмечается, что Путин изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу, которая не видела выполнения Западом своих обязательств.

«Все просят!»: Москва готова вернуться к зерновой сделке вопреки миллиардным потерям

Накануне на этот счет вновь высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России.

Также российская сторона объясняет, что восстановление зерновой сделки без участия Москвы невозможно. Об этом говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 25 июля он также отмечал, что никакие переговоры по возобновлению сделки не ведутся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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