Путин подтвердил Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Росси вернуться в зерновую сделку при выполнении всех условий Москвы, сообщили в Кремле.

Отмечается, что Путин изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу, которая не видела выполнения Западом своих обязательств.