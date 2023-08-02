Путин подтвердил Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку
Президент России Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности Росси вернуться в зерновую сделку при выполнении всех условий Москвы, сообщили в Кремле.
Отмечается, что Путин изложил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу, которая не видела выполнения Западом своих обязательств.
Накануне на этот счет вновь высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены условия для России.
Также российская сторона объясняет, что восстановление зерновой сделки без участия Москвы невозможно. Об этом говорил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 25 июля он также отмечал, что никакие переговоры по возобновлению сделки не ведутся, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожилая женщина в Донецке получила травмы при обстреле ВСУ
- Путин подтвердил Эрдогану готовность России вернуться в зерновую сделку
- Дефицит автомобильных запчастей в России сохранится до конца 2023 года
- СМИ сообщили о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении
- Теннисистка Мирра Андреева не собиралась менять гражданство
- Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в Турцию
- Кремль: выдача оружия в Белгородской области строго контролируется
- РБК: Угрожавший взорвать себя дезертир сдался после разговора с главой Башкирии
- В Балтийском море началось учение «Океанский щит-2023»
- Курс доллара превысил 93 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru