Сибига: Зеленский готов напрямую обсудить с Путиным территориальные вопросы

Глава Украины Владимир Зеленский готов обсуждать сложные вопросы, в том числе территориальные, напрямую с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на главу украинского МИД Андрея Сибигу.

В РФ отреагировал на заявление Зеленского о дате переговоров

По его словам, только встреча на высшем уровне может придать переговорам новое качество. Дипломат отметил, что для ускорения процесса урегулирования конфликта между Киевом и Москвой необходимо использовать все каналы.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры