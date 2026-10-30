Сибига: Зеленский готов напрямую обсудить с Путиным территориальные вопросы

По его словам, только встреча на высшем уровне может придать переговорам новое качество. Дипломат отметил, что для ускорения процесса урегулирования конфликта между Киевом и Москвой необходимо использовать все каналы.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

