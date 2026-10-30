Сибига: Зеленский готов напрямую обсудить с Путиным территориальные вопросы
Глава Украины Владимир Зеленский готов обсуждать сложные вопросы, в том числе территориальные, напрямую с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на главу украинского МИД Андрея Сибигу.
По его словам, только встреча на высшем уровне может придать переговорам новое качество. Дипломат отметил, что для ускорения процесса урегулирования конфликта между Киевом и Москвой необходимо использовать все каналы.
Ранее стало известно, что переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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