Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов

Зерновая отрасль России недополучила из-за черноморской инициативы около миллиарда долларов, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, передает РИА Новости.

По его словам, это случилось из-за дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням. При этом в эту цифру не включены потери производителей удобрений, добавил он.

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Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля 2023 года. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве отметили, что вывоз украинского продовольствия практически сразу после запуска сделки перестал быть гуманитарным, став коммерческим проектом, направленным на обслуживание «узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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