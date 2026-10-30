Предложено распространить прогрессивный НДФЛ на пассивные доходы россиян

Он предусматривает распространение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы россиян, и затронет банковские депозиты, дивиденды и выплаты по договорам страхования.

Если законопроект будет принят, то с 2027 года ставка будет зависеть от совокупного годового дохода, включая зарплату: 13% — при доходе до 2,4 млн рублей, 15% — от 2,4 млн до 5 млн, 18% — от 5 млн до 20 млн, 20% — от 20 млн до 50 млн и 22% — свыше 50 млн рублей. В настоящее время для таких доходов действует двухступенчатая шкала (13% и 15%).

Объединение большинства доходов физлиц в базу с дифференцированными ставками НДФЛ от 13% до 22% даст в среднем более 450 млрд рублей в год. Документ, инициированный правительством, вносит точечные корректировки в профильное законодательство. До этого в Госдуме призывали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

