Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стёре первопричины конфликта на Украине

«По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричины конфликта, с этого начиналась беседа», - указал политик. Ушаков опроверг сообщение Financial Times о том, что Путин значительную часть разговора посвятил средневековой славянской истории.

«Чушь собачья», - отметил помощник.

Ранее Ушаков заявил, что Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

