Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стёре первопричины конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин во времятелефонного разговора с лидером Финляндии Александером Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стёре изложил первопричины конфликта вокруг Украины, сообщил «Первому каналу» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричины конфликта, с этого начиналась беседа», - указал политик. Ушаков опроверг сообщение Financial Times о том, что Путин значительную часть разговора посвятил средневековой славянской истории.

«Чушь собачья», - отметил помощник.

Ранее Ушаков заявил, что Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаНорвегияФинляндияРоссияВладимир Путин

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