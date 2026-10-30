Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стёре первопричины конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин во времятелефонного разговора с лидером Финляндии Александером Стуббом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стёре изложил первопричины конфликта вокруг Украины, сообщил «Первому каналу» помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричины конфликта, с этого начиналась беседа», - указал политик. Ушаков опроверг сообщение Financial Times о том, что Путин значительную часть разговора посвятил средневековой славянской истории.
«Чушь собачья», - отметил помощник.
Ранее Ушаков заявил, что Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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