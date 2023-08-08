Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке
Американские власти разрешили вопросы России по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, предложение в ее адрес от ООН находится на повестке дня, однако российские власти не проявляют никакой реакции. «Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — указал дипломат.
Он отметил, что в банки разосланы письма, в которых он указал, что власти страны поддерживают экспорт российского зерна. Блинкен объяснил, что не стоит опасаться санкций из-за взаимодействия с зерном из России, включая его перевозку и страхование.
Как сообщалось ранее, Зерновая сделка станет одной из тем переговоров Эрдогана и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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