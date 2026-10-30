Основатель Binance подтвердил взлом биржи

По его словам, средства пользователей находятся в безопасности. Чжао указал, что Tether и Circle оперативно заморозили активы на сумму около 971 миллиона долларов и 823 миллионов долларов соответственно.

Ранее стало известно, что с «горячих» кошельков криптобиржи зафиксирован отток $3,5 млрд одновременно в пяти блокчейнах. Монета Binance BNB разом рухнула на 8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

