Основатель Binance подтвердил взлом биржи
30 октября 202603:01
Денис Постольский
Основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао подтвердил ее взлом, сообщает Bloomberg.
По его словам, средства пользователей находятся в безопасности. Чжао указал, что Tether и Circle оперативно заморозили активы на сумму около 971 миллиона долларов и 823 миллионов долларов соответственно.
Ранее стало известно, что с «горячих» кошельков криптобиржи зафиксирован отток $3,5 млрд одновременно в пяти блокчейнах. Монета Binance BNB разом рухнула на 8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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