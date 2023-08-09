Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки, сообщает «РЕН ТВ».

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По словам главы государства, решение данного вопроса зависит от выполнения Западом своих обязательств.

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля», — сказал президент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти разрешили вопросы России по зерновой сделке. При этом он указал, что российские власти не проявляют никакой реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗерноТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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