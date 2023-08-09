Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия для продления зерновой сделки, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, решение данного вопроса зависит от выполнения Западом своих обязательств.
«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля», — сказал президент.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти разрешили вопросы России по зерновой сделке. При этом он указал, что российские власти не проявляют никакой реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru