«Мы ждем ответа»: США обвинили Россию в молчании по зерновой сделке

«КАПЛЯ В МОРЕ» И ЗАБОТА ВАШИНГТОНА

Россия объявила 17 июля о приостановке участия в «зерновой сделке». Москва уведомила Турцию, Украину и ООН, что сворачивает морской гуманитарный коридор, через который Киеву гарантировался безопасный вывоз зерна по Черному морю. Россия обвинила других участников сделки в невыполнении обязательств, а Владимир Путин подчеркнул, что «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос».

Однако в США пытаются переубедить мировое сообщество и представить свою «правдивую историю». Госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что России сделали отвечающее на все озабоченности предложение, на которое Москва «до сих пор не ответила».

«Я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», - добавил Блинкен в интервью французскому радио.

Он назвал предложение России африканским странам по бесплатному зерну «каплей в море», подчеркнув, что США с начала спецоперации потратили $14 млрд на продовольственную безопасность в мире, «особенно в Африке».

При этом в России не разделяют мнение США о «капле».

Как объяснял НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в рамках зерновой сделки европейцы «обували» и Украину, и Африку.

«Это было политическое прикрытие, что нуждаются беднейшие страны в мире. На самом деле, зерно получили лишь 10% беднейших стран, остальное осело в закромах Европы, они ждут, пока цены поднимутся, чтобы продавать тем же африканцам дороже. Мы предлагали в рамках зерновой сделки и отправку удобрений, наши предложения были более, чем выгодны, но другие участники, в первую очередь, европейские, всячески препятствовали реализации договоренностей по этой сделке», - возмутился Чепа.

Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил НСН, что за год действия зерновой сделки Россия не получила никакой выгоды.

«Мы делали это не только для себя, но и для стран, нуждающихся в нашей продукции. Однако, нам было предложено поставлять продукцию "как-нибудь", а это значит "никак". Прошедший год России вообще ни чего не дал, а Турция от этой сделки поучила немало. Там оседала значительная часть продовольствия, поэтому очевидно желание Эрдогана продлить эту сделку», - отметил Климов, комментируя информацию СМИ о возможном обсуждении этой темы президентом России Владимиром Путиным и его турецкими коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом сенатор задался вопросом, почему Россия должна заботиться о сбыте украинского продовольствия при том, что эта страна называет Россию своим врагом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал, что в рамках зерновой сделки «лишь 2,51% продовольствия досталось беднейшим странам».

Ну а лидеры африканских стран, приехавших в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка», призвали ООН разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для африканцев, но застрявших в европейских портах.