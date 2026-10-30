В России сворачивают госпроекты новых отелей и курортов
В России свернули 90 из 131 проекта новых отелей и курортов, сообщают «Известия» со ссылкой на Счетную палату.
Их реализацию курирует госкорпорация «Туризм.РФ». Это связано с окончанием финансирования со стороны инвесторов. Кроме того, стройки дорожают, а для некоторых объектов не нашлось подходящей земли. В результате регионы могут остаться без части ожидаемых рабочих мест и налогов.
Счетная палата предлагает забрать у «Туризм.РФ» 21 млрд неиспользованных рублей и вернуть их в бюджет. Аудиторы обратили внимание на слабую эффективность и еще одного инструмента для развития этой отрасли — программы льготных кредитов на строительство туробъектов.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в десяти регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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