Зерновая сделка и Украина: Названы вероятные темы переговоров Путина и Эрдогана
Турции важно, чтобы зерновая сделка продолжалась, в ее рамках Анкара получала большие объемы зерна, отметил в эфире НСН политолог Андрей Чупрыгин.
Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи будут обсуждать зерновую сделку и урегулирование конфликта на Украине, заявил НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Накануне Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как пишет Sabah со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, они договорились о визите российского лидера в Турцию. Лидеры не общались после решения России не продлевать зерновую сделку. Чупрыгин считает, что в ходе переговоров будут затронуты две основные темы.
«Зерновая сделка точно будет на повестке дня. Для Турции это очень важная сделка, потому что Анкара получала большие объемы зерна, а Турция является одним из крупнейших поставщиков муки на внешние рынки. Для Турции важно, чтобы сделка продолжалась. Также однозначно будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского кризиса. Эрдоган активно себя позиционирует как вероятного посредника, хотя история с Саудовской Аравией немного вносит сумятицу в этот процесс, но, тем не менее», - сказал Чупрыгин.
Когда именно Путин может приехать в страну, не уточняется. Эрдоган ранее говорил, что ожидает его в августе. В Кремле сообщали, что такие планы есть, но конкретных дат не называли.
При этом 21 июля Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора обсуждался вопрос возобновления действия зерновой сделки. В тот же день Эрдоган заявил, что зерновая сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя девочками в Анапе
- Великобритания поменяет посла в России
- Курс доллара превысил 94 рубля
- Участники банды Гагиева получили от 12 лет колонии до пожизненного заключения
- Ксения Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным
- ФСБ: в Армавире предотвратили теракт
- Путин заявил, что у политики Киевского режима нет будущего
- Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру
- СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере
- Гладков: добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru