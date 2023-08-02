Зерновая сделка и Украина: Названы вероятные темы переговоров Путина и Эрдогана

«Зерновая сделка точно будет на повестке дня. Для Турции это очень важная сделка, потому что Анкара получала большие объемы зерна, а Турция является одним из крупнейших поставщиков муки на внешние рынки. Для Турции важно, чтобы сделка продолжалась. Также однозначно будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского кризиса. Эрдоган активно себя позиционирует как вероятного посредника, хотя история с Саудовской Аравией немного вносит сумятицу в этот процесс, но, тем не менее», - сказал Чупрыгин.

Когда именно Путин может приехать в страну, не уточняется. Эрдоган ранее говорил, что ожидает его в августе. В Кремле сообщали, что такие планы есть, но конкретных дат не называли.

При этом 21 июля Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора обсуждался вопрос возобновления действия зерновой сделки. В тот же день Эрдоган заявил, что зерновая сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию, сообщает «Радиоточка НСН».

