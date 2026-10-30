Более 20 летевших в Москву самолетов отправили на запасные аэропорты

Это произошло из-за ограничений по безопасности. В ночь на 30 октября все аэропорты Москвы — «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» — временно прекратили свою работу.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что шестнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее над Россией сбили 1214 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

