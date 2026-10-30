Россиян ждут изменения при покупке смартфона

Купленные в России смартфоны будут автоматически попадать в базу легальных IMEI-номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

В России создают госреестр всех мобильных телефонов

Кроме того, по его словам, привезенные из-за границы нужно будет вручную зарегистрировать на «Госуслугах» бесплатно. Делать это нужно будет с 1 марта 2027 года.

IMEI - уникальный номер устройства, который присваивается ему на заводе-изготовителе, «прошивается» сквозь все его детали, и его нельзя стереть или изменить.

Ранее стало известно, что на регистрацию дадут две недели. После услуги связи приостановят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Мобильная СвязьСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры