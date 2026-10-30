Россиян ждут изменения при покупке смартфона

Кроме того, по его словам, привезенные из-за границы нужно будет вручную зарегистрировать на «Госуслугах» бесплатно. Делать это нужно будет с 1 марта 2027 года.

IMEI - уникальный номер устройства, который присваивается ему на заводе-изготовителе, «прошивается» сквозь все его детали, и его нельзя стереть или изменить.

Ранее стало известно, что на регистрацию дадут две недели. После услуги связи приостановят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

