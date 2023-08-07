«Желание Эрдогана»: Сенатор Климов развеял надежды Турции на зерновую сделку

Зерновая сделка ничего не дала России, поэтому в случае российско-турецкой встречи на высшем уровне не стоит ждать ее возобновления, заявил в интервью НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В Анкаре рассчитывают на достижение договоренностей по зерновой сделке, эта тема будет подниматься на потенциальных очных переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие СМИ. Кроме того, Эрдоган намерен предложить Путину посредничество в украинском конфликте.