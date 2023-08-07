«Желание Эрдогана»: Сенатор Климов развеял надежды Турции на зерновую сделку
Президент Турции не может давать команды Вашингтону или Лондону, сказал в эфире НСН Андрей Климов, задавшись вопросом, почему Россия должна заботиться о сбыте продукции Украиной.
Зерновая сделка ничего не дала России, поэтому в случае российско-турецкой встречи на высшем уровне не стоит ждать ее возобновления, заявил в интервью НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В Анкаре рассчитывают на достижение договоренностей по зерновой сделке, эта тема будет подниматься на потенциальных очных переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие СМИ. Кроме того, Эрдоган намерен предложить Путину посредничество в украинском конфликте.
«Нам эта зерновая сделка нужна была только для того, чтобы дать возможность госкорпорациям и ведомствам спокойно и без проблем обеспечивать доставку продовольствия и удобрений в третьи страны. Мы делали это не только для себя, но и для стран, нуждающихся в нашей продукции. Однако, нам было предложено поставлять продукцию "как-нибудь", а это значит "никак". Прошедший год России вообще ни чего не дал, а Турция от этой сделки поучила немало. Там оседала значительная часть продовольствия, поэтому очевидно желание Эрдогана продлить эту сделку. При этом никто Турции не отказывает в поставках нашего продовольствия. Что касается украинского продовольствия, непонятно, почему Россия должна заботиться от сбыте продукции тех, кто называет нас своими врагами», - сказал Климов.
При этом он усомнился в эффективности миротворческих планов Турции.
«Что касается посреднических услуг в миротворчестве, здесь мало что от Эрдогана зависит, он не может давать команды Вашингтону или Лондону. При всем своем желании он не заставит эти страны НАТО действовать, как выгодно Турции, я уже не говорю про Россию. Другой вопрос, что у нас с турецкими соседями есть немало партнерских связей. Если будет обсуждаться что-то в этом формате, о развитии двусторонних отношений, это будет полезная встреча. Если говорить о надеждах на что-то большее, - не уверен», - заключил собеседник НСН.
Зерновая сделка была прекращена 18 июля, Москва отказалась ее продлить из-за невыполнения условий другими сторонами. Владимир Путин заявил, что «Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос», оценив потери России в миллиарды долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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