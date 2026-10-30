Патрушев: НАТО, ЕС и Великобритания пытаются разжечь большую войну в Европе

По его словам, угрозы особенно велики именно с балтийского и черноморского направлений. Патрушев считает, что взывать к чести и совести бесполезно, и международное морское право тут тоже уже бессильно, потому что Запад его давно демонстративно игнорирует.

«Посмотрите на Черное море. Морские подразделения ВСУ при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, причем они действуют буквально в духе нацистского флота во Вторую мировую войну», - отметил помощник главы государства.

Ранее стало известно, что Металлурги РФ могут остановить предприятия из-за проблем с вывозом продукции через Балтику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

