СКР требует 127 млн рублей от посадившего самолет в пшеничное поле пилота
Исковые требования к российскому пилоту Сергею Белову, посадившему в 2023 году самолет со 161 пассажиром на борту в пшеничное поле, выросли до 127 млн рублей, сообщают «Известия».
Следствие требует возместить стоимость поврежденных деталей Airbus A320, в том числе семи лопастей вентилятора двигателя, четырех тормозов и колес. СКР считает, что командир экипажа виноват в нехватке топлива, что привело к экстренной посадке. 29 октября следователи повторно предъявили ему обвинение в нарушении правил безопасности.
При этом «Уральские авиалинии», которым принадлежит лайнер, получили страховую выплату и имущественных претензий к пилоту не имеют. Защита оспаривает размер ущерба и обоснованность экспертизы, на которой строится обвинение.
Ранее юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Каллас признала, что Европа устала от конфликта на Украине и поддержки Киева
- Россиян ждут изменения при покупке смартфона
- СКР требует 127 млн рублей от посадившего самолет в пшеничное поле пилота
- В России сворачивают госпроекты новых отелей и курортов
- Патрушев: НАТО, ЕС и Великобритания пытаются разжечь большую войну в Европе
- Ушаков: Путин назвал Стуббу и Стёре первопричины конфликта на Украине
- Патрушев: НАТО может планировать диверсии против танкеров из РФ
- Предложено распространить прогрессивный НДФЛ на пассивные доходы россиян
- Основатель Binance подтвердил взлом биржи
- Более 20 летевших в Москву самолетов отправили на запасные аэропорты