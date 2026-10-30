СКР требует 127 млн рублей от посадившего самолет в пшеничное поле пилота

Следствие требует возместить стоимость поврежденных деталей Airbus A320, в том числе семи лопастей вентилятора двигателя, четырех тормозов и колес. СКР считает, что командир экипажа виноват в нехватке топлива, что привело к экстренной посадке. 29 октября следователи повторно предъявили ему обвинение в нарушении правил безопасности.

При этом «Уральские авиалинии», которым принадлежит лайнер, получили страховую выплату и имущественных претензий к пилоту не имеют. Защита оспаривает размер ущерба и обоснованность экспертизы, на которой строится обвинение.

Ранее юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

