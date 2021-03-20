«Похороны» правительства? Не дождетесь!
Экономисты, предприниматели и политики в эфире НСН обсудили, как изменение ключевой ставки Центробанка отразится на экономике, внутренней политики и населении России.
Бизнесмен Олег Дерипаска обрушился с критикой на Центробанк после его решения повысить ключевую ставку впервые с 2018 года. Предприниматель назвал его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний» в своем Telegram-канале.
Дерипаска считает, что решением ЦБ преследует не экономические, а политические цели.
«ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», - заявил бизнесмен.
По его мнению, «правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».
Экономист Денис Ракша в эфире НСН напомнил, что кредитно-денежная политика - это комплекс мер, который включает не только ключевую ставку ЦБ.
«Есть еще денежное предложение, которое в свою очередь состоит из целого ряда разных мероприятий. У ЦБ не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», - рассказал экономист.
Независимый экономист Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, какое влияние на инфляцию окажет сохранение ключевой ставки.
«В текущей ситуации это может привести к небольшому росту инфляции. У нас инфляция зажата ключевой ставкой Центробанка, но экономика развивается, и инфляция не может не расти. Мы давно живем при этой ставке. А при этом, как говорит сама Набиуллина, постепенно начинают расти проинфляционные факторы», - сказал Шабанов.
Экономисты считают, что люди, в первую очередь, почувствуют на себе влияние инфляции – подорожают многие категории товаров и услуг.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, насколько вырастут цены к лету.
«По моим оценкам, подорожание будет в районе 7-11%. Население уже сейчас от 60% до 70% своих доходов в зависимости от региона тратит на еду. Эти 70% не обеспечены реальными доходами населения. Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей. Растет объем револьверных кредитов, когда люди берут кредиты на погашение кредитов. Растет просрочка по кредитам, она уже около отметки в 7 триллионов», - отметил он.
Из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое сильное падение за последние 11 лет. ВВП страны, по оценке Росстата, снизился на 3,1%, реальные располагаемые доходы россиян – на 3,5%, число живущих за чертой бедности по итогам 9 месяцев 2020 года достигло 19,6 млн человек. Новый пакет мер поддержки населения России может представить лично президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве. Меры дополнительной поддержки призваны решить проблему недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Госдуму, пояснили собеседники агентства.
Напомним, в январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. По мнению депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, эти перестановки стали результатом нового курса президента.
«Главная перемена – разворот государства лицом к человеку, к его насущным проблемам. Уверен, что Россия будет в числе стран, которые с наименьшими потерями пройдут через тяжкие испытания. Все предпосылки для этого у нас есть», – прокомментировал Сергей Миронов в разговоре с НСН.
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