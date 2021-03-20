«Похороны» правительства? Не дождетесь!

«ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», - заявил бизнесмен.

По его мнению, «правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».

Экономист Денис Ракша в эфире НСН напомнил, что кредитно-денежная политика - это комплекс мер, который включает не только ключевую ставку ЦБ.

«Есть еще денежное предложение, которое в свою очередь состоит из целого ряда разных мероприятий. У ЦБ не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находится в кризисе. Сейчас задачей всех Центробанков является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно не загибалась. Тут важно, как ЦБ расставляет свои приоритеты», - рассказал экономист.