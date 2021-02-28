Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что предвыборным обещаниям депутатов перед избирателями следует придать юридический статус, чтобы в дальнейшем на основе обращений граждан формировать работу в парламенте. Об этом сообщается на сайте парламента.
«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически… После избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы в том числе на их основе вести работу в парламенте», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Володин считает, что обязательства законодателей можно закрепить в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы, пишет Газета.ru. Подобная норма позволит в будущем реализовать наказы избирателей через инициативы депутатов в федеральных законах, обращениях к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.
«Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастёт точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — заявил спикер Госдумы.
Ранее, 26 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе встречи с политологами заявила, что перенос выборов в Госдуму, запланированных на осень 2021 года, на более ранний срок невозможен.
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