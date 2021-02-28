Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически… После избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы в том числе на их основе вести работу в парламенте», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Володин считает, что обязательства законодателей можно закрепить в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы, пишет Газета.ru. Подобная норма позволит в будущем реализовать наказы избирателей через инициативы депутатов в федеральных законах, обращениях к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

«Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастёт точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — заявил спикер Госдумы.

Ранее, 26 февраля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе встречи с политологами заявила, что перенос выборов в Госдуму, запланированных на осень 2021 года, на более ранний срок невозможен.

