Банк России повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года

Совет директоров Банка России впервые с 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что темп роста потребительских цен в первом квартале текущего года складывается выше прогноза ЦБ РФ, а восстановление внутреннего спроса происходит быстрее, чем ожидалось.

«С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем», - отметили в ЦБ РФ.

Экономисты рассказали Ura.ru, чем повышение ключевой ставки опасно для россиян

В Банке России не исключили дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях. В следующий раз данный вопрос будет рассмотрен 23 апреля 2021 года, добавляет RT.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анонимный источник сообщило, что ЦБ РФ может в несколько этапов повысить ключевую ставку до 6%, передаёт Ura.ru. По мнению собеседников агенства, к такому решению могут привести «всплеск инфляции и опасения по поводу планов правительства по увеличению расходов».

