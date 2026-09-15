Актер Юра Борисов уже впечатлил американскую публику, а теперь ему важно не стать заложником одного образа, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Борисов и модель Кара Делевинь сыграют в фильме Сальмы Хайек. Съемки проходят в Мексике. Картина под названием Arena будет посвящена истории запретной любви, сообщает Variety.