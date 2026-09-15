«Пропуск в большой Голливуд»: Что ждет Юру Борисова в новом фильме
15 сентября 202618:25
Ярослав Харитонов
Российский актер имеет шансы надолго задержаться в индустрии при определенных условиях, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Актер Юра Борисов уже впечатлил американскую публику, а теперь ему важно не стать заложником одного образа, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Борисов и модель Кара Делевинь сыграют в фильме Сальмы Хайек. Съемки проходят в Мексике. Картина под названием Arena будет посвящена истории запретной любви, сообщает Variety.
«После номинации на “Оскар” Борисов произвел большое впечатление на американскую киноиндустрию. И он, и Марк Эйдельштейн. Я очень рад, что, несмотря на все определенные препятствия, наши актеры получают пропуск в большой Голливуд. Это очень хорошо. Вопрос только в том, кого Борисов будет играть? Очередного русского или выходца из Восточной Европы? Вот это гораздо интереснее. Надолго ли он останется там? Вопрос, в какие проекты попадет и к каким режиссерам. Если это будет успех, а не типичные роли “злых русских”, то все возможно», — подчеркнул он.
Ранее Шнейдеров в эфире НСН разнес продолжение «Мумии».
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