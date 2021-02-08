Полтриллиона на помощь россиянам

По меньшей мере полтриллиона рублей будет дополнительно выделено на социальные расходы. Новый пакет мер поддержки населения России может представить лично президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве.

Из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое сильное падение за последние 11 лет. ВВП страны, по оценке Росстата, снизился на 3,1%, реальные располагаемые доходы россиян – на 3,5%, число живущих за чертой бедности по итогам 9 месяцев 2020 года достигло 19,6 млн человек. Меры дополнительной поддержки призваны решить проблему недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Госдуму, пояснили собеседники агентства.

Поможет ли решить эту проблему такая мера (если она, конечно, будет принята), или эти средства растворятся в кошельках получателей незамеченными, большой вопрос. Вероятность развития событий по второму сценарию представляется более реальной, поскольку рост потребительских цен продолжается, несмотря на все меры противодействия со стороны властей.

Как следует из последних данных Росстата, за первый месяц года цены выросли в целом по стране на 0,7% по сравнению с декабрем 2020. Наиболее существенный рост цен зафиксирован в плодоовощном сегменте: помидоры – 14,6%, картофель – 7,1% виноград – 13%. Полтора-два процента роста показали цены на рыбу, куры, майонез, муку.

Тенденцию к росту цен не удается переломить даже мерами государственного регулирования на отдельные товарные позиции. Два товара, «провинившихся» особо бурным ростом цен в прошлом году, исполнять правительственный наказ срочно дешеветь не торопятся: подсолнечное масло в январе подорожало более чем в 30 субъектах РФ, сахар – в девяти, причем, в некоторых регионах рост превысил пять процентов.

Дорожали в январе не только продукты. Из сводки Росстата следует, что понемногу, но все же росли цены на одежду, электротовары, бытовую химию, стройматериалы и лекарства. Причем, даже на те, что включены в перечень жизненно важных – плюс 0,1%. А не входящие в список подорожали почти на процент. Кстати, на столько же подорожал в январе автомобильный бензин.

В случае если информация о мерах поддержки на полтриллиона окажется достоверной, эти средства рискуют раствориться в постоянно растущих ценах без сколько-нибудь значимого эффекта. Меньше трех с половиной тысяч рублей на душу населения погоды не сделают и из нищеты не выведут.

