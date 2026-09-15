Овечкин: Чувствую себя «дурачком» после разговоров о сборной России

Хоккеист посетовал на ситуацию о достигнутых договоренностях и скором возвращении команды, но в итоге оказывается, что национальная сборная снова никуда не едет. «А потом раз — и ничего», – сказал хоккеист.

Российские дружины всех возрастов лишены права выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года. Российские спортсмены вынуждены пропускать мировые первенства уже несколько сезонов подряд, а все попытки вернуть команды на лед пока не приносят результатов.

Недавно руководящие органы IIHF приняли решение продлить действующие ограничения и не допустили россиян к мужскому и юниорскому чемпионатам мира 2027 года. Таким образом, российская сборная пропустит уже шестое мировое первенство кряду и продолжит оставаться в изоляции от главных международных стартов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

