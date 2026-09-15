Каллас заявила, что готова к разговору с Путиным по телефону

«Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», - сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, отметив, что против начала диалога с РФ на условиях Москвы.

Каллас также указала, что также ответила бы на телефонный звонок главы российского МИД Сергея Лаврова, напомнив, что уже встречалась с ним на международных форумах.

Кроме того, она назвала выдвигаемые Россией требования максимальными. Поэтому и Евросоюзу следует «говорить о своих максимальных требованиях», чтобы сбалансировать переговорные позиции.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для переговоров ЕС с Москвой ещё не пришло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

