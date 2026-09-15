Каллас заявила, что готова к разговору с Путиным по телефону
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила заявила, что готова к гипотетическому телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.
«Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», - сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, отметив, что против начала диалога с РФ на условиях Москвы.
Каллас также указала, что также ответила бы на телефонный звонок главы российского МИД Сергея Лаврова, напомнив, что уже встречалась с ним на международных форумах.
Кроме того, она назвала выдвигаемые Россией требования максимальными. Поэтому и Евросоюзу следует «говорить о своих максимальных требованиях», чтобы сбалансировать переговорные позиции.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для переговоров ЕС с Москвой ещё не пришло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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