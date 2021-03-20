Дерипаска обвинил ЦБ в атаке на доходы граждан и правительство Мишустина

Дерипаска считает, что решением ЦБ преследует не экономические, а политические цели.

«ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», - заявил бизнесмен.

По его мнению, «правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».

При этом, заявляет Дерипаска, «западные «партнеры», воспользуются ситуацией, чтобы подлить «масла в огонь социального недовольства, бодря оппозицию»

ЦБ накануне принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых впервые с декабря 2018 года.

