Дерипаска обвинил ЦБ в атаке на доходы граждан и правительство Мишустина

Бизнесмен Олег Дерипаска обрушился с критикой на Центробанк после его решения повысить ключевую ставку впервые с 2018 года. Предприниматель назвал его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний» в своем Telegram-канале.

Брошка покажет. ЦБ поднял ключевую ставку

Дерипаска считает, что решением ЦБ преследует не экономические, а политические цели.

«ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», - заявил бизнесмен.

По его мнению, «правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».

При этом, заявляет Дерипаска, «западные «партнеры», воспользуются ситуацией, чтобы подлить «масла в огонь социального недовольства, бодря оппозицию»

ЦБ накануне принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых впервые с декабря 2018 года.

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкОлег Дерипаска
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