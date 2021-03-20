Дерипаска обвинил ЦБ в атаке на доходы граждан и правительство Мишустина
Бизнесмен Олег Дерипаска обрушился с критикой на Центробанк после его решения повысить ключевую ставку впервые с 2018 года. Предприниматель назвал его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний» в своем Telegram-канале.
Дерипаска считает, что решением ЦБ преследует не экономические, а политические цели.
«ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», - заявил бизнесмен.
По его мнению, «правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».
При этом, заявляет Дерипаска, «западные «партнеры», воспользуются ситуацией, чтобы подлить «масла в огонь социального недовольства, бодря оппозицию»
ЦБ накануне принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых впервые с декабря 2018 года.
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