Bloomberg прогнозирует рост ключевой ставки в России до конца года до 6%
До конца года Центробанк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 6 процентов годовых, пишет Bloomberg, ссылаясь на свой источник.
На это может повлиять рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов. Однако опрошенные агентством экономисты считают, что ключевая ставка Банка России будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.
Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных.
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