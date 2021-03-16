Bloomberg прогнозирует рост ключевой ставки в России до конца года до 6%

До конца года Центробанк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 6 процентов годовых, пишет Bloomberg, ссылаясь на свой источник.

Набиуллина рассказала, когда ЦБ поднимет ключевую ставку

На это может повлиять рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов. Однако опрошенные агентством экономисты считают, что ключевая ставка Банка России будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.

Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных.

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