Bloomberg прогнозирует рост ключевой ставки в России до конца года до 6%

На это может повлиять рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов. Однако опрошенные агентством экономисты считают, что ключевая ставка Банка России будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.

Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных.

