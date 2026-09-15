Гузеевой грозит штраф за рекламу препаратов для похудения в соцсетях
Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой грозит крупный штраф за рекламу лекарственных препаратов в социальных сетях. О нарушении законодательства «Известиям» во вторник, 15 сентября, сообщил адвокат Александр Зорин.
Согласно обращению, направленному в Роскомнадзор и ФАС, 11 сентября 2026 года на странице в запрещенной в РФ соцсети артистки появилась видеопубликация о средстве для снижения веса. В материале наглядно демонстрировался препарат, а также подробно описывались его эффективность и положительные характеристики.
По мнению заявителя, подобный контент целенаправленно формирует у аудитории интерес к покупке товара. Адвокат потребовал провести тщательную проверку, установить заказчика рекламы и распространителя, определить официальный статус продвигаемого продукта и наказать виновных по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение рекламного законодательства. «Мы будем добиваться привлечения звезды к ответственности», — подчеркнул Зорин.
По словам правозащитника, продвижение лекарств строго регламентировано: запрещено гарантировать положительный эффект и необходимо предупреждать о противопоказаниях, а сама публикация на запрещенных в РФ платформах требует обязательной оценки антимонопольного ведомства. Кроме того, материал не содержал обязательной маркировки.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН сообщила, что Лариса Гузеева не может быть привлечена к уголовной ответственности за рекламу недобросовестного застройщика Сергея Домогацкого.
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