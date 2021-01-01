Миронов: сегодня у народа есть запрос на перемены

Сергей Миронов: «Отмечу, что это не касается продажи имущества, речь идет лишь о постоянном заработке состоятельных россиян. «Справедливая Россия» добивалась введения прогрессивного налогообложения более десяти лет. Нас долго уверяли, что это нецелесообразно, что это невозможно. Однако кризис не оставил скептикам выбора, и теперь в нашей стране есть новый источник доходов в бюджет. Увеличение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70. Важно, что эти средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Так и должна выглядеть социальная ответственность», – подытожил в интервью НСН Сергей Миронов.

