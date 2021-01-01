Миронов: сегодня у народа есть запрос на перемены

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.

1

Смена российского правительства

В январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.

Сергей Миронов: «Эти перестановки стали результатом нового курса президента. Напомню, в своем послании он заявил, что у нашего народа сегодня есть очень большой запрос на перемены. Главная перемена – разворот государства лицом к человеку, к его насущным проблемам. Уверен, что Россия будет в числе стран, которые с наименьшими потерями пройдут через тяжкие испытания. Все предпосылки для этого у нас есть», – прокомментировал Сергей Миронов в разговоре с НСН.

2

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Россия стала страной, где зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, препарат получил название «Спутник V».

Сергей Миронов: «Коронавирус – смертельно опасная инфекция, от которой только в нашей стране умерли уже более 50 тысяч человек, стала глобальным вызовом всему человечеству. Я уверен, что эта вакцина будет спасать не только Россию, но и весь мир», – сказал он в эфире НСН.

3

К Конституции РФ были приняты поправки

1 июля 2020 года по итогам общероссийского референдума к Конституции РФ были приняты поправки.

Сергей Миронов: «Это прямой результат нового курса президента. Изменения в Основной закон касались усиления социальной защиты граждан, независимости России и повышения роли парламента. В частности, по инициативе фракции «Справедливая Россия» было принято положение об обязательной ежегодной индексации пенсии для всех пенсионеров. И мы обязательно добьемся того, чтобы эта норма Конституции выполнялась без каких-либо исключений», – отметил он в беседе с НСН.

4

Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб

В ноябре 2020 года Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.

Сергей Миронов: «Отмечу, что это не касается продажи имущества, речь идет лишь о постоянном заработке состоятельных россиян. «Справедливая Россия» добивалась введения прогрессивного налогообложения более десяти лет. Нас долго уверяли, что это нецелесообразно, что это невозможно. Однако кризис не оставил скептикам выбора, и теперь в нашей стране есть новый источник доходов в бюджет. Увеличение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70. Важно, что эти средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Так и должна выглядеть социальная ответственность», – подытожил в интервью НСН Сергей Миронов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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