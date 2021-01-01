Миронов: сегодня у народа есть запрос на перемены
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Смена российского правительства
В январе 2020 года российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин.
Сергей Миронов: «Эти перестановки стали результатом нового курса президента. Напомню, в своем послании он заявил, что у нашего народа сегодня есть очень большой запрос на перемены. Главная перемена – разворот государства лицом к человеку, к его насущным проблемам. Уверен, что Россия будет в числе стран, которые с наименьшими потерями пройдут через тяжкие испытания. Все предпосылки для этого у нас есть», – прокомментировал Сергей Миронов в разговоре с НСН.
В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса
Россия стала страной, где зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, препарат получил название «Спутник V».
Сергей Миронов: «Коронавирус – смертельно опасная инфекция, от которой только в нашей стране умерли уже более 50 тысяч человек, стала глобальным вызовом всему человечеству. Я уверен, что эта вакцина будет спасать не только Россию, но и весь мир», – сказал он в эфире НСН.
К Конституции РФ были приняты поправки
1 июля 2020 года по итогам общероссийского референдума к Конституции РФ были приняты поправки.
Сергей Миронов: «Это прямой результат нового курса президента. Изменения в Основной закон касались усиления социальной защиты граждан, независимости России и повышения роли парламента. В частности, по инициативе фракции «Справедливая Россия» было принято положение об обязательной ежегодной индексации пенсии для всех пенсионеров. И мы обязательно добьемся того, чтобы эта норма Конституции выполнялась без каких-либо исключений», – отметил он в беседе с НСН.
Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб
В ноябре 2020 года Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.
Сергей Миронов: «Отмечу, что это не касается продажи имущества, речь идет лишь о постоянном заработке состоятельных россиян. «Справедливая Россия» добивалась введения прогрессивного налогообложения более десяти лет. Нас долго уверяли, что это нецелесообразно, что это невозможно. Однако кризис не оставил скептикам выбора, и теперь в нашей стране есть новый источник доходов в бюджет. Увеличение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70. Важно, что эти средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Так и должна выглядеть социальная ответственность», – подытожил в интервью НСН Сергей Миронов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 747 / сут.
Умерли
57 019+593 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+28 922 / сут.
- В Сербии запустили часть газопровода «Турецкий поток»
- Пенсии, налоги и маткапитал: Что изменится для россиян после 1 января
- Путин выступил с самым длинным за 20 лет новогодним обращением
- Стало известно, кто ответственен за взрыв автобуса в Сирии
- Стоимость бензина в 2020 году в России увеличилась на 2,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru