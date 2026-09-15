Шансы не у всех: Как российские автомобильные бренды покоряют рынок
Ян Хайцеэр заявил НСН, что у Volga и AGR с TENET перспективы гораздо лучше, чем у «Москвича».
У бренда Volga есть все шансы реализовать плановые продажи в 110 тысяч машин в год, потребители покупают понятный автомобиль, который в прошлом был китайским, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
В августе 2026 года бренд Volga реализовал амбициозный проект: на территории, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda, теперь действует полноформатное собственное производство. Максимальная мощность завода достигает 110 тысяч автомобилей в год. Кузова свариваются на линиях, где 80% ключевых операций автоматизировано. Перемещение, установку и сварку большинства узлов и деталей осуществляют роботы. За производственным процессом следит интеллектуальная управляющая система, говорит в сообщении компании. Хайцеэр оцени планы компании.
«Это нормальный объем, это те модели, на которые есть спрос, модельный ряд понятен и в целом неплохо продается. Это вполне реальные планы, если не будет резких изменений в экономических процессах. Сейчас российский рынок поглощает до одного миллиона 400 тысяч новых машин в год, разных автомобилей. У Geely Monjaro были неплохие показатели, машина популярная, теперь это Volga К50. Она наиболее популярна среди модельного ряда. Что касается Volga, для многих сила бренда уже не работает, тем более, если говорим про молодое поколение. Поэтому делать ставку именно на это – утопия», - отметил он.
По его словам, покупатель делает ставку на понятную машину, которая теперь локализуется в России.
«У AGR планы до 500 тысяч в год, у АвтоВАЗа тоже свои планы, посмотрим. Покупатель, который покупал китайские машины, те же Chery и Haval, Geely Monjaro, просто перетек и покупает отечественные автомобили, доверяя уже зарекомендовавшим себя брендам. Покупатель покупает понятную для себя машину, идет процесс локализации производства, то есть, качество даже может улучшиться. Я не могу сказать, что на «Москвич» выстраивается очередь, на него выстраивается очередь, когда он дешевеет. У Volga и AGR с TENET перспективы гораздо лучше», - добавил он.
Бронированная Volga будет стоить, как минимум, вдвое дороже стандартной комплектации, однако больших возможностей в защите она владельцу дать не способна, объяснил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
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