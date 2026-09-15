В Wildberries опровергли информацию о блокировках кошельков клиентов

Отмечается, что ограничение доступа к кошелькам действительно возможны, но только в случае нарушения закона. В RWB пояснили, что это требование касается всех участников рынка.

Также в компании указали, что массовые публикации о блокировках кошельков могут быть заказными.

«Массовые публикации однотипных сообщений и одних и тех же скриншотов говорят о заказном характере материалов», - говорится в сообщении.

Ранее в RWB опровергли информацию о том, что сгоревшие после ударов беспилотников ВСУ товары со складов компании продаются на AliExpress, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

