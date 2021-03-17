Экс-глава ЦБ назвал условие повышения ключевой ставки

Банк России может повысить ставку уже на ближайшем заседании 19 марта, считают в аналитическом подразделении Сбербанка. В последний раз ЦБ ужесточал политику в 2018 году.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что ожидает сохранения прежней ставки 4,25%.

«По моему мнению, будет принято решение ставку не менять. Где-то до середины года нет полной ясности с изменением трендов инфляции в российской экономике. Есть сезонные колебания, связанные с уплатой налогов, состоянием продуктового рынка. Сейчас конец зимы, и поступление продуктов ограничивается природными факторами. Меры, принятые по ценовому соглашению, могут вызывать большие вопросы, но эти меры приводят к торможению цен», - отметил он.