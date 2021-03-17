Экс-глава ЦБ назвал условие повышения ключевой ставки

Сергей Дубинин заявил "Радиоточке НСН", что при ускорении инфляции до 6,5-7% изменение ставки возможно уже во второй половине текущего года.

Банк России может повысить ставку уже на ближайшем заседании 19 марта, считают в аналитическом подразделении Сбербанка. В последний раз ЦБ ужесточал политику в 2018 году.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что ожидает сохранения прежней ставки 4,25%.

«По моему мнению, будет принято решение ставку не менять. Где-то до середины года нет полной ясности с изменением трендов инфляции в российской экономике. Есть сезонные колебания, связанные с уплатой налогов, состоянием продуктового рынка. Сейчас конец зимы, и поступление продуктов ограничивается природными факторами. Меры, принятые по ценовому соглашению, могут вызывать большие вопросы, но эти меры приводят к торможению цен», - отметил он.

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Собеседник НСН добавил, что ставка повысится, если регулятор увидит ускорение темпов инфляции в стране.

«Я думаю, главный вопрос – ускорение инфляции. Какое оно произойдет – сказать трудно. Я думаю, что ЦБ воздержится от каких-либо шагов в этом отношении. При ускорении инфляции до 6,5-7% тогда изменение ставки возможно уже в 3 квартале текущего года. Но я думаю, что в условиях борьбы с кризисом, который еще не преодолен, до этого далеко. Резких решений по поводу изменения ставки я не ожидаю», - заключил он.

Ранее Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ДубининКлючевая СтавкаЦентробанк
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