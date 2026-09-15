Россиянам объяснили, как легально не платить налог при продаже жилья

В частности, налог с продажи квартиры не уплачивается по истечении минимального срока владения, который составляет пять лет. Он уменьшается до трёх лет в случае, если жильё является единственным, было унаследовано, подарено близким родственником или приватизировано.

По её словам, доход отпродажи можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на покупку. Например, при разнице между ценой приобретения и продажи в один миллион рублей налоговая база составит именно эту сумму. Если же сумма продажи и покупки совпадают, что база может оказаться равна нулю.

Вердт указала, что для семей с двумя и более детьми действует отдельная льгота. Они могут продать жилье без уплаты НДФЛ независимо от срока владения. Для этого новое жильё должно быть приобретено в том же году или до 30 апреля следующего. При этом кадастровая стоимость проданной недвижимости не должна превышать 50 млн рублей, а новая квартира быть больше по площади или кадастровой стоимости.

Она добавила, что занижать стоимость квартиры в договоре бессмысленно.

«Иногда один сохраненный платежный документ, правильно определенная дата начала владения или перенос продажи на несколько недель позволяет законно сэкономить сотни тысяч рублей», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова напомнила, что родители в России при соблюдении некоторых условий могут получать налоговый вычет на детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

