Россиянам объяснили, как легально не платить налог при продаже жилья
Собственник недвижимости в ряде случаев может законно не платить НДФЛ при её продаже. Об этом «Ленте.ру» заявила предприниматель и создатель крупнейшей онлайн-школы бухгалтерии Валентина Вердт.
В частности, налог с продажи квартиры не уплачивается по истечении минимального срока владения, который составляет пять лет. Он уменьшается до трёх лет в случае, если жильё является единственным, было унаследовано, подарено близким родственником или приватизировано.
По её словам, доход отпродажи можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на покупку. Например, при разнице между ценой приобретения и продажи в один миллион рублей налоговая база составит именно эту сумму. Если же сумма продажи и покупки совпадают, что база может оказаться равна нулю.
Вердт указала, что для семей с двумя и более детьми действует отдельная льгота. Они могут продать жилье без уплаты НДФЛ независимо от срока владения. Для этого новое жильё должно быть приобретено в том же году или до 30 апреля следующего. При этом кадастровая стоимость проданной недвижимости не должна превышать 50 млн рублей, а новая квартира быть больше по площади или кадастровой стоимости.
Она добавила, что занижать стоимость квартиры в договоре бессмысленно.
«Иногда один сохраненный платежный документ, правильно определенная дата начала владения или перенос продажи на несколько недель позволяет законно сэкономить сотни тысяч рублей», — заключила эксперт.
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова напомнила, что родители в России при соблюдении некоторых условий могут получать налоговый вычет на детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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