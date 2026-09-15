По словам главы правительства, враждебность к другим народам чужда грузинской культуре, которая исторически славится толерантностью и радушием. «Наша цель — пресечь русофобию на корню», — заявил Кобахидзе, добавив, что ксенофобия является разрушительным явлением, направленным на навязывание людям мысли о порочности целой нации.

Премьер убежден, что антироссийские настроения навязываются обществу искусственно деструктивными внешними силами и радикальной оппозицией. Политик напомнил, что если бы такая агрессия была естественной, она достигла бы пика в 2008 году, однако даже тогда граждане Грузии не выступали против российских туристов.

Кобахидзе раскрыл истинные цели кураторов этой кампании: спровоцировать масштабную политическую эскалацию и создать серьезные экономические трудности для страны. В ответ на эти вызовы Тбилиси продолжит прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.

Между тем в августе Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

