Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решимости властей искоренить русофобию в стране на самой ранней стадии. Выступая 15 сентября в эфире телеканала «Рустави-2», политик подчеркнул, что главной задачей Тбилиси остается защита традиционного гостеприимства нации и предотвращение искусственных конфликтов, сообщает RT.
По словам главы правительства, враждебность к другим народам чужда грузинской культуре, которая исторически славится толерантностью и радушием. «Наша цель — пресечь русофобию на корню», — заявил Кобахидзе, добавив, что ксенофобия является разрушительным явлением, направленным на навязывание людям мысли о порочности целой нации.
Премьер убежден, что антироссийские настроения навязываются обществу искусственно деструктивными внешними силами и радикальной оппозицией. Политик напомнил, что если бы такая агрессия была естественной, она достигла бы пика в 2008 году, однако даже тогда граждане Грузии не выступали против российских туристов.
Кобахидзе раскрыл истинные цели кураторов этой кампании: спровоцировать масштабную политическую эскалацию и создать серьезные экономические трудности для страны. В ответ на эти вызовы Тбилиси продолжит прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.
Между тем в августе Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией остается невозможным до тех пор, пока Москва не отзовет признание независимости Абхазии и Южной Осетии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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