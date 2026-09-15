Захарова рассказала возможных площадках для переговоров по Украине
Количество возможных площадок для переговоров по урегулированию на Украине не ограничивается только тремя странами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, место для проведения следующего раунда переговоров будет определяться «с учётом целого комплекса факторов».
«Это не лотерея... Решение будет приниматься руководством страны», — заключила дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине может стать столица ОАЭ Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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