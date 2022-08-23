Аналитик: тенденция ослабления рубля осенью может усилиться
В начале осени тенденция к ослаблению российской национальной валюты может усилиться, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Богдана Зварича.
По его словам, рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который придется на 25 августа. Это может привести к падению доллара ниже 55 рублей. Осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России. В результате пара доллар/рубль к концу осени может «уйти» выше 70 рублей, отметил эксперт.
Напомним, на курс российской национальной валюты давит ряд факторов, среди которых — поэтапное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений.
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