Аналитик: тенденция ослабления рубля осенью может усилиться

По его словам, рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который придется на 25 августа. Это может привести к падению доллара ниже 55 рублей. Осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России. В результате пара доллар/рубль к концу осени может «уйти» выше 70 рублей, отметил эксперт.

Напомним, на курс российской национальной валюты давит ряд факторов, среди которых — поэтапное восстановление импорта и смягчение валютных ограничений.

