СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже $60

Собеседник издания отметил, что Минфин предложил новые параметры, которые позволят ослабить курс на 10-20 рублей. Обновления обсуждаются в правительстве, окончательного решения пока нет.

Ранее в механизм бюджетного правила была заложена цена отсечения в $40 за баррель с учетом ежегодной индексации на 2% (с 2018 года). При этом прогнозировалась добыча 10,5 млн баррелей нефти в сутки, пишет Газета.ру.

Эксперты отмечают, что при введении новой схемы Минфина придется отказаться от части расходов казны. Однако закупки валюты положительно повлияют на курс рубля и позволят частично восстановиться от потери части сверхдоходов от продажи сырья.

