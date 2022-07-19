СМИ: Минфин предложил закупать валюту на доходы от нефти дороже $60

Министерство финансов обновило концепцию бюджетного правила, предполагающую цену отсечения в $60 за баррель нефти и добычу сырья на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

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Собеседник издания отметил, что Минфин предложил новые параметры, которые позволят ослабить курс на 10-20 рублей. Обновления обсуждаются в правительстве, окончательного решения пока нет.

Ранее в механизм бюджетного правила была заложена цена отсечения в $40 за баррель с учетом ежегодной индексации на 2% (с 2018 года). При этом прогнозировалась добыча 10,5 млн баррелей нефти в сутки, пишет Газета.ру.

Эксперты отмечают, что при введении новой схемы Минфина придется отказаться от части расходов казны. Однако закупки валюты положительно повлияют на курс рубля и позволят частично восстановиться от потери части сверхдоходов от продажи сырья.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ВалютаМинфин РФНефть
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