Россиянам посоветовали заработать на курсе доллара

По его словам, в настоящее время американская валюта стоит на МосБирже 60,6 рубля, поэтому россияне могут сыграть на скором изменении курса.

«Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля. Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов. Она вам даст гораздо больше, чем золото или недвижимость. Можно покупать её в банке, ещё выгоднее — через брокерские счета на бирже», — подчеркнул эксперт.

Надоршин добавил, что курс доллара могут скорректировать уже в августе, а в ближайшие десять лет он может вырасти до 120–150 рублей.

Ранее начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в настоящее время некоторые факторы благоволят рублю, некоторые играют против него, что привело к тому, что курс рубля завис, пишут «Известия».