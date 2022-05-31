Кабмин введет мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
Правительство с 1 июня введет мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Согласно постановлению ... будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства», — отмечается в сообщении.
Меры не коснутся проверок, в ходе которых нарушения были выявлены ранее, с истекающим до конца года сроком давности. Также мораторий не распространяется на нарушения, которые связаны с исполнением принятых после 27 февраля нормативных правовых актов и устанавливающих специальные ответные экономические меры на санкции недружественных стран.
Кроме того, мораторий не касается нарушений валютного законодательства в части купли-продажи валюты не через уполномоченные банки и нарушений, связанных с расчетами в валюте между резидентами без использования счетов в уполномоченных банках в наличной форме.
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