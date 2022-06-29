«России выгодна девальвация!» Экс-министр экономики поспорил с Набиуллиной о курсе рубля

Между тем, Эльвира Набиуллина сказала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть его к старым значениям - «это просто искусственный курс».

В ходе торгов на Мосбирже 29 июня курс доллара впервые с весны 2015 года опустился ниже 51 рублей. Евро торговался на уровне 53,2 рублей.



