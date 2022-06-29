«России выгодна девальвация!» Экс-министр экономики поспорил с Набиуллиной о курсе рубля
Нынешний курс рубля крайне некомфортен для бюджета и экспортеров, сказал в эфире НСН Андрей Нечаев.
России сейчас выгодна девальвация национальной валюты, а не курс на уровне 50 рублей за доллар, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что попытки вернуться к старому курсу рубля чреваты риском резкой девальвации.
«Проблема не в недопущении девальвации, а в обратном. Курс рубля сейчас крайне некомфортен для бюджета. Для него и для экспортеров было бы гораздо выгоднее, если бы была девальвация», - сказал Нечаев.
По его словам, курс рубля может ослабнуть в случае снятия валютных ограничений и успеха параллельного импорта.
«Во-первых, это зависит от того, когда Центробанк снимет валютные ограничения, которые он установил четыре месяца назад. В частности, это запрет на вывоз валюты за рубеж для нерезидентов и на свободную покупку валюты гражданами. Второе - это зависит от ситуации с импортом, который сейчас катастрофически сжался. Если параллельный импорт заработает, на что надеется правительство РФ, спрос на валюту вырастет, и курс ослабнет. А если он не будет активно развиваться под угрозой вторичных санкций или по другим причинам, наверное, курс будет примерно на сегодняшних уровнях», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над возвращением рубля к «оптимальному курсу», которым он назвал диапазон «70—80 рублей за доллар».
Между тем, Эльвира Набиуллина сказала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть его к старым значениям - «это просто искусственный курс».
В ходе торгов на Мосбирже 29 июня курс доллара впервые с весны 2015 года опустился ниже 51 рублей. Евро торговался на уровне 53,2 рублей.
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