Падение доллара. Кто окажется на подъеме?
Экономисты и политики в эфире НСН обсудили влияние доллара на российскую экономику.
К концу апреля на фоне повышения стоимости нефтепродуктов и укреплении российского рубля произойдет обвал доллара США. Он будет торговаться на уровне 70 рублей. Об этом заявляет финансовый аналитик Андрей Кузнецов «Вечерней Москве».
«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — прогнозирует Кузнецов.
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил прогноз Кузнецова.
«Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он.
Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о реальной стоимости доллара в России и объяснил, кому выгоден существующий курс.
«Все расчеты курса по паритету покупательной способности показывают, что курс доллара должен быть 24-27 рублей. Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики – крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», - отметил Жуковский.
Мнение экономиста разделяет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В беседе с НСН он предостерег насчет роста социальной напряженности из-за падения доходов населения.
«У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.
С предложением «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях» выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков. В разговоре с агентством Bloomberg он заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.
В беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что из-за неконкурентности рубля на мировых рынках уйти от расчетов в долларах пока не получится.
«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар - нефть - торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия – только что мы потом будем с ним делать? А рынок нефти сейчас настолько конкурентен, что если мы предложим партнерам не устраивающие их условия, они просто откажутся, и тогда Саудовская Аравия или другие нефтедобывающие страны эту нишу с удовольствием закроют», - предупредил экономист.
Однако, экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.
«Доллар будет болтаться в диапазоне 75-80 рублей, скупать доллары и хранить в них сбережения сейчас смысла нет. Если вдолгую держать доллары, то можно уберечься от рублевой инфляции. Но сильно на этом не заработать», - заключил эксперт.
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