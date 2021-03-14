Падение доллара. Кто окажется на подъеме?

«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар - нефть - торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия – только что мы потом будем с ним делать? А рынок нефти сейчас настолько конкурентен, что если мы предложим партнерам не устраивающие их условия, они просто откажутся, и тогда Саудовская Аравия или другие нефтедобывающие страны эту нишу с удовольствием закроют», - предупредил экономист.

Однако, экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что инвестировать сейчас в американскую валюту особого смысла нет.

«Доллар будет болтаться в диапазоне 75-80 рублей, скупать доллары и хранить в них сбережения сейчас смысла нет. Если вдолгую держать доллары, то можно уберечься от рублевой инфляции. Но сильно на этом не заработать», - заключил эксперт.



