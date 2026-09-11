ХУСИТЫ АТАКУЮТ: «ТРАМП НЕ ПОМОЖЕТ»

10 сентября СМИ сообщили, что бойцы группировки «Ансар Аллах», также известные как хуситы, установили контроль над стратегически важным портовым городом Моха на западном побережье Йемена, округом Баб-эль-Мандеб, островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе и всеми островами Йемена в Красном море.

На сегодняшний день хуситы также контролируют столицу Йемена Сану, северо-запад страны и крупный порт Ходейда на Красном море. На прошлой неделе они начали масштабное наступление на правительственные войска Йемена. При этом Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, называют «южными воротами» в Суэцкий канал. На фоне блокады Ормузского пролива трафик судов через этот пролив достиг рекордных значений. Иран ранее грозил перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива в дополнение к Ормузскому, однако хуситы уверяют, что проводят «оборонительную операцию».

Йемен уже обратился в Совет безопасности ООН, который пока ничем помочь не может. На этом фоне хуситы нанесли масштабные комбинированные удары по четырем городам у юго-западной границы Саудовской Аравии.

По данным агентства Reuters, удары пришлись по авиабазе и целям, связанным с нефтяной компанией Saudi Aramco. Сообщается о более чем 70 пострадавших, а также о начале хуситами военной операции в глубине саудовской территории. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ударить по хуситам в Йемене, однако тот ответил отказом, хотя принц звонил 10 сентября главе Белого дома дважды.

«Трамп ответил отказом, а представители администрации США подчеркнули, что пока не планируют прямого вмешательства в конфликт с хуситами», - отмечает издание Axios.

8 сентября в Москву приезжал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд. В ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым они выразили озабоченность ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе. Лавров заявил тогда, что решение вопросов военным путем неприемлемо, указав на негативное влияние происходящего на мировую экономику.

Вместе с тем эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснил НСН, что действия хуситов ставят Иран в выигрышную позицию в переговорах с США. По его словам, Россия также может извлечь из этого пользу.

«Мы можем воспользоваться этим моментом. По ценам на нефть мы уже видим, как это происходит. Естественно, в наших интересах, чтобы все продолжалось подольше. (…) Ситуация может иметь для нас многоуровневое положительное влияние. Естественно, нам нужно максимально координировать усилия с Ираном. Потому что, если задавят его, нам будет гораздо тяжелее», - пояснил эксперт.