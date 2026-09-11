«Трамп не поможет!»: Почему США отказались приструнить хуситов
Трамп отказал саудовскому принцу, дважды попросившему защиты от хуситов, а те уже близки к контролю над Баб-эль-Мандебским проливом, дающим новые «карты в руки» Ирану.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. На фоне конфликта США с Ираном и Израилем хуситы взяли под контроль все острова Йемена в Красном море и атаковали Саудовскую Аравию. На этом фоне президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу саудовского принца о защите и пообещал завершить иранскую миссию сразу после ноябрьских выборов.
ХУСИТЫ АТАКУЮТ: «ТРАМП НЕ ПОМОЖЕТ»
10 сентября СМИ сообщили, что бойцы группировки «Ансар Аллах», также известные как хуситы, установили контроль над стратегически важным портовым городом Моха на западном побережье Йемена, округом Баб-эль-Мандеб, островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе и всеми островами Йемена в Красном море.
На сегодняшний день хуситы также контролируют столицу Йемена Сану, северо-запад страны и крупный порт Ходейда на Красном море. На прошлой неделе они начали масштабное наступление на правительственные войска Йемена. При этом Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, называют «южными воротами» в Суэцкий канал. На фоне блокады Ормузского пролива трафик судов через этот пролив достиг рекордных значений. Иран ранее грозил перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива в дополнение к Ормузскому, однако хуситы уверяют, что проводят «оборонительную операцию».
Йемен уже обратился в Совет безопасности ООН, который пока ничем помочь не может. На этом фоне хуситы нанесли масштабные комбинированные удары по четырем городам у юго-западной границы Саудовской Аравии.
По данным агентства Reuters, удары пришлись по авиабазе и целям, связанным с нефтяной компанией Saudi Aramco. Сообщается о более чем 70 пострадавших, а также о начале хуситами военной операции в глубине саудовской территории. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ударить по хуситам в Йемене, однако тот ответил отказом, хотя принц звонил 10 сентября главе Белого дома дважды.
«Трамп ответил отказом, а представители администрации США подчеркнули, что пока не планируют прямого вмешательства в конфликт с хуситами», - отмечает издание Axios.
8 сентября в Москву приезжал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд. В ходе встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым они выразили озабоченность ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе. Лавров заявил тогда, что решение вопросов военным путем неприемлемо, указав на негативное влияние происходящего на мировую экономику.
Вместе с тем эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов объяснил НСН, что действия хуситов ставят Иран в выигрышную позицию в переговорах с США. По его словам, Россия также может извлечь из этого пользу.
«Мы можем воспользоваться этим моментом. По ценам на нефть мы уже видим, как это происходит. Естественно, в наших интересах, чтобы все продолжалось подольше. (…) Ситуация может иметь для нас многоуровневое положительное влияние. Естественно, нам нужно максимально координировать усилия с Ираном. Потому что, если задавят его, нам будет гораздо тяжелее», - пояснил эксперт.
ТРАМП ОБЕЩАЕТ: «СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ»
Отказав в помощи Саудовской Аравии, глава Белого дома Дональд Трамп сделал новые громкие заявления по конфликту с Ираном. По его словам, он может завершиться сразу после так называемых «промежуточных» выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
«Не знаю, удастся ли им устоять (под экономическим давлением Ирану – прим. НСН), но ситуация разрешится сразу после выборов. Или, может быть, раньше», - сказал Трамп в интервью NewsStation.
Однако в Белом доме допускают, что конфликт с Ираном может затянуться до января 2029 года, то есть до завершения президентского срока Трампа, пишет The Wall Street Journal.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил НСН, что хуситы действуют не ради интересов Ирана, однако Тегерану это выгодно.
«Хуситы - серьезный региональный союзник, но не составляющая иранского кулака. У них есть значительная самостоятельность действий. Аппетит приходит во время войны, они могут поверить в себя и дальше развивать наступление. Тем более, что район стратегический (…) В момент развития Ормузского кризиса уже были попытки открыть запасной выход для разгрузки имеющихся мощностей и хотя бы частично компенсировать судоходство. Если выход судов будет напоминать лотерею для дорогостоящих грузов, то большой вопрос – смогут ли поддерживать это движение. Если Иран действительно желал вести переговоры на своих условиях, сейчас ситуация для этого идеальная. Для Трампа, который каждый день кричит, что добился победы над Ираном, ситуация не особо идеальная», - указал Балмасов.
Со своей стороны, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров предупредил НСН, что противостояние США с Ираном может выйти на новый уровень эскалации.
«США сейчас выбрали тактику удушения иранской экономики морским путем - на расстоянии 200-300 км от Ормузского пролива заблокировали все подходы к Ирану. Однако Тегеран прямо заявляет, что, если американцы будут мешать транспортному сообщению, особенно проходу иранских судов и танкеров, он будет наносить серьезные удары по военным кораблям США и силам, которые сосредоточены в зоне Ормузского пролива. Это будет уже другой уровень эскалации», - пояснил Сафаров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Связь 5G доступна в 16 российских городах
- В Новосибирске сошли с рельсов три груженых вагона-цистерны
- В Казахстане опровергли данные о подаче заявки на «Евровидение»
- Есть «стоп-слово»: В России заявили о полной подконтрольности ИИ человеку
- Силуанов сообщил, что не обсуждал в США вопрос о снятии санкций с РФ
- «Трамп не поможет!»: Почему США отказались приструнить хуситов
- Фигуристке Косторной сделали операцию на плече
- В Балашихе маршрутка столкнулась с пятью автомобилями
- В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие
- Минцифры: Пользователи устройств на Android получат доступ к 5G